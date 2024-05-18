Артиллеристы 148-й отдельной артиллерийской бригады и 43-й артиллерийской бригады под Донецком не могут получить долгожданные американские боеприпасы, чтобы отразить "безжалостные" атаки России, сообщает Reuters со ссылкой на кодмандира одного из украинских подразделений Александра Козаченко.

По словам Козаченко, количество выстрелов из поставляемых США гаубиц M777 сегодня снизилось со 100 до 10 в день.

"Это роскошь, если мы можем выпустить 30 снарядов", — рассказал он агентству.

США заявили, что срочно поставят боеприпасы и вооружения Киеву после отсрочки утверждения пакета военной помощи в размере 61 млрд долларов в прошлом месяце. Тем не менее в начале мая два артиллерийских подразделения на восточном фронте пожаловались, что до них до сих пор не дошли поставки, поэтому они вынуждены действовать медленнее, чем это требуется для сдерживания ВС РФ.

Артиллеристы обеих бригад заявили, что им отчаянно не хватает 155-мм снарядов, которыя якобы дали им преимущество перед Россией ранее.

Российские силы, которые "значительно превосходят по численности и вооружению украинских защитников", в последние месяцы предпринимали многочисленные атаки по всему восточному региону Донбасса и вдоль северо-восточной границы страны на прошлой неделе, сообщает Reuters. Агентство назвало наступление ВС РФ "переломным моментом" в спецоперации на Украине.

Ранее из Харьковской области выехали более 10 тысяч жителей.

Фото: Flickr/Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).