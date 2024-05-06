Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал инфраструктурный объект в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области.
О происшествии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор написал, что село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, однако поврежден инфраструктурный объект связи.
Гладков добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам сразу после согласования с Министерством обороны РФ.
Фото:commons.wikimedia.org/Potushaft(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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