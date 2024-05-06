Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал инфраструктурный объект в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области.

О происшествии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор написал, что село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, однако поврежден инфраструктурный объект связи.

Гладков добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам сразу после согласования с Министерством обороны РФ.

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