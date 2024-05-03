Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о том, что российские вооруженные силы осуществили удар по складам боекомплекта в Чугуеве Харьковской области.
По его информации, два мощных взрыва произошли в пригороде Чугуева в пятницу днем. Отмечается, что сила взрывов была настолько велика, что жители Слободского района Харькова, расположенного на расстоянии 20 километров от Чугуева, также слышали громкие звуки.
Лебедев добавил, что взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики ВСУ.
Фото:function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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