Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о том, что российские вооруженные силы осуществили удар по складам боекомплекта в Чугуеве Харьковской области.

По его информации, два мощных взрыва произошли в пригороде Чугуева в пятницу днем. Отмечается, что сила взрывов была настолько велика, что жители Слободского района Харькова, расположенного на расстоянии 20 километров от Чугуева, также слышали громкие звуки.

Лебедев добавил, что взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики ВСУ.

Фото:function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)