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Подполье: ВС РФ ударили по складам с боеприпасами ВСУ в Чугуеве
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 13:33

Подполье: ВС РФ ударили по складам с боеприпасами ВСУ в Чугуеве

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о том, что российские вооруженные силы осуществили удар по складам боекомплекта в Чугуеве Харьковской области.

По его информации, два мощных взрыва произошли в пригороде Чугуева в пятницу днем. Отмечается, что сила взрывов была настолько велика, что жители Слободского района Харькова, расположенного на расстоянии 20 километров от Чугуева, также слышали громкие звуки.

Лебедев добавил, что взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики ВСУ.

Фото:function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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