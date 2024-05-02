В 67-й бригаде Вооруженных Сил Украины начались проверки в связи с отступлением с позиций в направлении Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

В рамках этих проверок выявлены потери, вызванные недостатком ресурсов.

По данным украинских СМИ, в ходе проверки были выявлены внутренние проблемы в бригаде. Внутри нее разделяли старых военнослужащих и тех, кто присоединился недавно, часто относились к новичкам негативно и отправляли их на передовую без должного опыта, что приводило к потере позиций.

Украинский военный сообщил агентству Associated Press, что в середине марта бригаду отправили для укрепления позиций неподалеку от Часова Яра. Солдатам приходилось искать укрытие в небольших ямах, которые не обеспечивали должной защиты во время обстрелов. По его словам, они вынуждены были вылезать из укрытий прямо во время обстрелов, чтобы поддерживать связь между бойцами.

Собеседник агентства отметил, что более ста солдат погибли или были объявлены пропавшими без вести.

Фото: defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard(Creative Commons CC0 License)