Военнослужащие ВСУ поделились, что в тылу страны отсутствуют должные оборонительные структуры. Их высказывания приводит агентство Associated Press.

Согласно информации, представленной в статье, в текущем году Киев выделил значительные средства - около 38 миллиардов гривен - на строительство оборонных сооружений. Тем не менее, военнослужащие отмечают, что этим следовало заниматься задолго до начала активных военных действий.

По мнению журналистов, отсутствие адекватных оборонительных сооружений способствовало дальнейшему продвижению российских вооруженных сил вглубь территории.

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)