"Российская газета" рассказала трогательную историю о спасении военнослужащего ВСУ.
Валентин, рядовой подразделения РХБЗ 116-й ОМБр ВСУ, попал в российский плен. Его спасли российские штурмовики, вытащив из-под обломков блиндажа под Купянском. Пункт, который был возведён наспех, рухнул после первого обстрела. Валентин находился в наблюдательном пункте один, без командиров и поддержки.
Он признаётся, что не проходил никакого обучения и подготовки. "Всё было на саморазвитии: проводили время в казарме и столовой. Если бы был плац, наверное, заставили бы маршировать. Но плаца не было. За четыре месяца мы выстрелили по 15 патронов каждый. Никто вообще не понял, что такое военная служба", — говорит парень.
Получив повестку из военкомата, он явился на пункт сбора, о чём теперь сожалеет. Тем более что супруга посоветовала ему выбросить повестку. У него дома остался четырёхлетний ребёнок. Сейчас у пленного есть уверенность, что семью он рано или поздно обязательно увидит.
Фото: commons.wikimedia.org/Max harrer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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