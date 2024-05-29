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Военный ВСУ говорит, что
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:17

Военный ВСУ говорит, что "пошел бы с русскими на Киев"

В сетях расходится видео, предоставленное пророссийским подпольем. На кадрах скрытой съемки за коньяком в вагоне в приватном разговоре с гражданскими военнослужащий критикует телемарафон, организованный в поддержку ВСУ в Украине.

"У нас от бригады осталось процентов 20, остальные "двухсотые". И даже забрать их (погибших — ред.) не разрешили. Это почему? Чтобы деньги не платить", — сказал военнослужащий ВСУ.

По его информации, одна из бригад армии Украины на фронте потеряла 80% личного состава. При этом командование бросает на передовую необученных и неэкипированных солдат, а погибших даже не дает забирать, дескать чтобы не выплачивать родственникам компенсацию.

Фото: сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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