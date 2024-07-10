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Сийярто: О вступлении Украины в НАТО не может быть речи
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Сийярто: О вступлении Украины в НАТО не может быть речи

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что о вступлении Украины в блок НАТО не может быть речи.

Сийярто подчеркнул, что речи о вступлении в НАТО не может быть, потому что вступление Украины в альянс будет означать прямой конфликт Североатлантического блока с Россией.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State from United States (the image is in the public domain)

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