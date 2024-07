Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что о вступлении Украины в блок НАТО не может быть речи.

Сийярто подчеркнул, что речи о вступлении в НАТО не может быть, потому что вступление Украины в альянс будет означать прямой конфликт Североатлантического блока с Россией.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State from United States (the image is in the public domain)