Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что о вступлении Украины в блок НАТО не может быть речи.
Сийярто подчеркнул, что речи о вступлении в НАТО не может быть, потому что вступление Украины в альянс будет означать прямой конфликт Североатлантического блока с Россией.
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НАТО собирается поддерживать контакты с РФ
На повестке дня очередного саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля значатся три ключевые темы: укрепление блока в области координации и финансирования военной помощи Украине, усиление коллективной обороны и сдерживание для противодействия Российской Федерации, а также расширение сотрудничества с азиатскими странами в контексте растущего противостояния между Западом и Китаем.
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