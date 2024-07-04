Частые встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина подтверждают внимание России к "повороту на восток", считают китайские специалисты, высказывания которых цитирует китайское издание Global Times.



Дискуссии президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли во времь встречи в столице Казахстана.



Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений между РФ и Китаем, а также обменялись мнениями по региональным проблемам.



Ранее президенты России и Китая встречались в середине мая во время государственного визита Путина в КНР.



По мнению экспертов, ученых, цитируемых изданием, такие частые встречи двух лидеров свидетельствуют о твердой позиции России в ситуации, когда с Уеста возрастает давление на страну в связи с "поворотом на восток".



Это особенно актуально с учетом сложной и нестабильной обстановки в мире на сегодняшний день, особенно перед предстоящими президентскими выборами в США, что, вероятно, сделает международную ситуацию еще более сложной, подчеркивает Цуй Хэн, преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права.



Ян Цзиня, младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, отмечает, что тесное взаимодействие между Си Цзиньпином и Путиным играет ключевую роль в поддержании региональной стабильности и мира.

Фото: www.kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿