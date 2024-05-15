Российские военные продвинулись и закрепились в центре посёлка Старомайорское на запорожской линии фронта, доложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий — Владимир Рогов.
По его словам, военные добились прогресса на времевском направлении. В Старомайорском они вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины из района дома культуры в центральной части, закрепили свои позиции и преследуют противника на север.
В посёлке продолжаются ожесточённые бои.
Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Враг захватил эти поселения в период контратак летом прошлого года. Как отмечал Рогов ранее, российские войска закрепились на окраинах указанных сёл.
Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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