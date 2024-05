Российские военные продвинулись и закрепились в центре посёлка Старомайорское на запорожской линии фронта, доложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий — Владимир Рогов.



По его словам, военные добились прогресса на времевском направлении. В Старомайорском они вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины из района дома культуры в центральной части, закрепили свои позиции и преследуют противника на север.

В посёлке продолжаются ожесточённые бои.



Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Враг захватил эти поселения в период контратак летом прошлого года. Как отмечал Рогов ранее, российские войска закрепились на окраинах указанных сёл.

Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)