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Экс-капитан морской пехоты Хо: Я бы поставил на Россию
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Экс-капитан морской пехоты Хо: Я бы поставил на Россию

При сопоставлении армий Соединенных Штатов и России, у последних выраженное превосходство, подметил экс-капитан Совета морской пехоты США Мэттью Хо в интервью каналу YouTube под названием Judging Freedom.

Он выразил мнение о том, что он "поставил бы на Россию"

Хо отметил, что вооруженные силы России успешно прошли тяжелое испытание в ходе украинского конфликта, они извлекают уроки из своих ошибок и стремятся к постоянному совершенствованию, при этом военные закалились в боях.

В то время как соединенные штаты не обучаются в военном плане, считает эксперт. Как пример он привел ситуацию с украинским конфликтом, где Вашингтон не только не корректирует ошибки малодушного украинского руководства, но и поощряет их.

Весьма ограниченное вмешательство сводится лишь к поставке вооружения, которое не приносит большой пользы из-за неумелого использования ВСУ, заключил военный.

Ранее американское издание NYT сообщило, что Вооруженные Силы Украины не могут противостоять новой тактике российской армии, которая состоит в передвижении на быстрой и мобильной технике по полю боя.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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