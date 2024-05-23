Утверждается британским аналитиком Александром Меркурисом на его канале на YouTube, что Россия освободит город Дружковка в ДНР и приблизится к "воротам Краматорска", что позволит ей контролировать всю область Донбасс.



По словам Меркуриса, если город Дружковка будет взят, русские окажутся возле Краматорска, крупного населенного пункта в этом районе, который имеет стратегическое значение для украинцев. Потеря этого города приведет к утрате контроля над Донбассом.



Согласно мнению аналитика, в ближайшее время с нескольких направлений начнется неизбежная атака на Часов Яр, которую украинские военные не смогут отразить. Это позволит российским войскам легко освободить населенные пункты Константиновка и Дружковка, приблизившись к Краматорску, где, по его утверждению, располагается штаб украинской военной группировки, ответственной за операции в Донбассе.



В четверг Министерство обороны России сообщило о победе войск "Юг" над украинскими силами в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр в Донецкой Народной Республике.



По информации ведомства, за сутки противник потерял свыше 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin производства США, 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б", четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20, а также 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿