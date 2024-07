В Запорожской местности был ликвидирован склад Вооруженных Сил Украины с осколочными боеприпасами для автоматических гранатометов (АГС), дал сообщение РИА Новости координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев.



Украинские военные организовали хранилище боеприпасов в амбаре частного жилого дома в Малиновке, рассказал Лебедев. Они заняли это помещение без согласия владельцев.



"Помимо склада пострадал сам дом, автомобиль бойцов УПА с установленным пулеметом и четыре гранатомета", — передал он.



Ранее подпольная группировка заявила о устранении склада украинской армии в Одесской местности, в котором хранились ракеты.

