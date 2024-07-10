Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.07.2024 : 87,8551
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.07.2024 : 95,3206
Российская армия уничтожила склад ВСУ в Запорожье
  1. Главная
  2. Мир

Российская армия уничтожила склад ВСУ в Запорожье

В Запорожской местности был ликвидирован склад Вооруженных Сил Украины с осколочными боеприпасами для автоматических гранатометов (АГС), дал сообщение РИА Новости координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев.

Украинские военные организовали хранилище боеприпасов в амбаре частного жилого дома в Малиновке, рассказал Лебедев. Они заняли это помещение без согласия владельцев.

"Помимо склада пострадал сам дом, автомобиль бойцов УПА с установленным пулеметом и четыре гранатомета", — передал он.

Ранее подпольная группировка заявила о устранении склада украинской армии в Одесской местности, в котором хранились ракеты.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Страны СНГ могут войти в БРИКС

Страны СНГ могут войти в БРИКС

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны участницы СНГ могут присоединится к БРИКС.

Читать полностью
Нидерланды заверили НАТО в неизменной поддержке Украины

Нидерланды заверили НАТО в неизменной поддержке Украины

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в ходе своего первого визита в Вашингтон в новом положении заверил НАТО в постоянной поддержке Украины, стараясь развеять беспокойства союзников относительно позиции правительства правого крыла, информирует портал Dutch News.

Читать полностью

Общество

Психолог Метелина: в России нет столько специалистов, сколько людей с проблемами

Психолог Метелина: в России нет столько специалистов, сколько людей с проблемами

Женщины чаще, чем мужчины, обращаются за помощью к психологу. Помимо этого, чем богаче человек, тем больше вероятность, что он запишется на приём. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Алиса Метелина.

Читать полностью
Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС

Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС

﻿Предстедатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский лидер Владимир Путин примет участие в форуме БРИКС.

Читать полностью

Новости