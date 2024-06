Большая часть производственных мощностей украинской энергетики была выведена из строя, подчеркнуло издание Financial Times.

В соответствующем материале, опубликованном на сайте Financial Times, отмечается, что "более половины мощности производства электроэнергии в Украине была отключена из-за серии атак, что привело к уменьшению производства энергии до менее чем 20 ГВт".



По информации издания, до начала самообороны страны Украина имела возможность производства электроэнергии на уровне 55 ГВт. Как утверждает один из высокопоставленных украинских представителей в беседе с журналистами, с энергопотенциалом в 1 июня Украина потеряла 1,2 ГВт производственных мощностей.



Чиновник, цитируемый Financial Times, заявил: "Мы должны быть готовы к периоду холода и тьмы".1 июня "Укргидроэнерго" сообщила о повреждении двух своих электростанций, назвав состояние объектов критическим.



Глава руководства компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в своем выступлении 18 апреля предупредил о неизбежности периодических дефицитов в работе энергосистемы страны.



Представители "Укрэнерго" также отметили, что степень повреждений в энергетических объектах на территории Украины критически велика, электростанции и подстанции функционируют на пределе, их производственные возможности исчерпаны. Компания призвала экономить потребление электроэнергии.



Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля обратился к населению с просьбой готовиться к возможным отключениям электроэнергии уже весной и летом, а также призвал закупать генераторы.

Фото: www.facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

