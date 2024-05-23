Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 украинских военнослужащих, 152-миллиметровую артиллерийскую установку "МСТА-Б", 122-миллиметровый самоходный артиллерийский комплекс "Гвоздика" и 122-миллиметровую боевую машину РСЗО "Град", как было озвучено в информации Министерства обороны в четверг.



По информации российских военных, подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение личному составу и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Веселого Херсонской области и Работино Запорожской области.



Сообщается, что потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два транспортных средства, 152-миллиметровую артиллерийскую установку "МСТА-Б", 122-миллиметровый самоходный артиллерийский комплекс "Гвоздика" и 122-миллиметровую боевую машину РСЗО "Град".

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿