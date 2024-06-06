Бывший руководитель Главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро заявил в эфире LCI, что западные инструкторы на территории Украины могут подвергаться атакам со стороны российских сил, если они окажутся поблизости от фронта или стратегически важных объектов.
По мнению эксперта, если они окажутся в непосредственной близости к месту назначения для удара россиян, им грозит аналогичная судьба, что и украинцам.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность размещения военного контингента на Украине в случае прорыва фронтовой линии со стороны России и запроса со стороны Киева.
Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, подчеркнул, что заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, оперативной и эффективной реакции со стороны Москвы.
Он также отметил прямую связь проводимых Россией в мае учений ядерных сил с недавними угрозами, провокациями и нарастанием напряженности на континенте со стороны некоторых представителей Североатлантического альянса.
Фото: www.usafe.af.mil/U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Nathanael Callon (the image or file is in the public domain)
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