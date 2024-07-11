В соответствии с информацией из журнала Forbes, российские военные силы выявляют уязвимые точки в системе противовоздушной обороны Украины и активно наносят удары по авиации противника.
Согласно изданию, российская армия использует различные методы, в том числе обстрелы ракетами "Искандер" и отправку беспилотников над украинскими аэродромами, чтобы воспользоваться уязвимостями в противовоздушной обороне Украины.
В ходе конфликта украинские Военно-воздушные силы уже потеряли около 28 истребителей МиГ-29 из общего числа в 50 штук.
Это обстоятельство подчеркивает важность для Украины укрепления системы противовоздушной обороны, а не только закупки новых военных самолетов, как отмечает материал.
Бывший руководитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Селезнев отметил, что Россия активно атакует украинские оборонные предприятия, предпочитая использовать комбинированные тактики и избегать противовоздушной обороны.
Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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