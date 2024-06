Штурмовики из первой гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" проводят учения по захвату стратегических позиций противника на купянском секторе фронта, соответствующих реальным опорным пунктам ВСУ, расположенным в данном районе, сообщил командир штурмовой роты 27-й мотострелковой бригады под позывным "Таракан".



Он поделился информацией, что они моделируют штурм опорного пункта противника, который был заложен в реальной задаче несколько времени назад на данном участке фронта.



Согласно собеседнику агентства, данная тактическая тренировка проводится впервые по данному опорному пункту. "По сути, участники не имеют предварительной информации о его структуре, поворотах и прочем. Этот объект был специально создан при помощи вышестоящего командования, чтобы солдаты-штурмовики имели понимание устройства опорных пунктов противника, включая бункеры, заставленные укрытия, и т. д.," — пояснил командир.



Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили 4 июня, что подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение 28-й механизированной бригаде и 4-й танковой бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области.

