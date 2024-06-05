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Штурмовики ВС РФ учатся на копиях опорных точек ВСУ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 6:28

Штурмовики ВС РФ учатся на копиях опорных точек ВСУ

Штурмовики из первой гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" проводят учения по захвату стратегических позиций противника на купянском секторе фронта, соответствующих реальным опорным пунктам ВСУ, расположенным в данном районе, сообщил командир штурмовой роты 27-й мотострелковой бригады под позывным "Таракан".

Он поделился информацией, что они моделируют штурм опорного пункта противника, который был заложен в реальной задаче несколько времени назад на данном участке фронта.

Согласно собеседнику агентства, данная тактическая тренировка проводится впервые по данному опорному пункту. "По сути, участники не имеют предварительной информации о его структуре, поворотах и прочем. Этот объект был специально создан при помощи вышестоящего командования, чтобы солдаты-штурмовики имели понимание устройства опорных пунктов противника, включая бункеры, заставленные укрытия, и т. д.," — пояснил командир.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили 4 июня, что подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение 28-й механизированной бригаде и 4-й танковой бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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