Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 87,373
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 94,0759
Солдаты России спасли жизнь женщине-бойцу ВСУ
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:15

Солдаты России спасли жизнь женщине-бойцу ВСУ

Российские солдаты задержали и таким образом спасли от украинских военнослужащих женщину-солдата Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Ларису Ходаковскую.

Об этом упоминается в Telegram-канале под названием "Работайте, братья".

Она пояснила, что служила в 111-й группе и выразила недовольство условиями, отметив недостаток еды и воды.

Когда одна из групп направляла военных на атаки "на бой", Ходаковская доложила об этом командованию, за что была сразу же наказана.

Женщина поведала, что пешком шла на позиции и получила несколько ранений, по ее словам, стреляли "свои", которых после этого на "своими" называть не может.

Солдаты Вооруженных Сил России пришли в нужный момент и предоставили медицинскую помощь. Женщина из ВСУ призналась, что когда она оказалась в российском плену, у нее "открылись глаза" на происходящее.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

Мир

Песков не располагает информации о сбитии БПЛА над Черным морем

Песков не располагает информации о сбитии БПЛА над Черным морем

Пресс-секретарь главы государства РФ, Дмитрий Песков, объявил, что он не располагает данными о предполагаемом поражении американского беспилотного летательного аппарата над Черным морем.

Читать полностью
Актера Дюжева разыскивают приставы за долг по ЖКХ

Актера Дюжева разыскивают приставы за долг по ЖКХ

Актера Дмитрия Дюжева разыскивают приставы. Информация об этом поступила из Telegram-канала "Звездач".

Читать полностью

Общество

Профессор Бандурин: при самостоятельных путешествиях важна личная ответственность

Профессор Бандурин: при самостоятельных путешествиях важна личная ответственность

Профессор и эксперт по туризму из Финансового университета при Правительстве РФ Александр Бандурин в беседе с NewsInfo.Ru рассмотрел вопрос о том, равносильна ли регистрация в посольстве покупке турпакета.

Читать полностью
Защитник экс-следователя Тамбиева: у обвиняемого в рекордной взятке нет денег на адвоката

Защитник экс-следователя Тамбиева: у обвиняемого в рекордной взятке нет денег на адвоката

Бывший следователь Марат Тамбиев, которого уличили в самой крупной взятке биткоинами, не имеет возможности заплатить денежные средства своему адвокату. Об этом информировал защитник в Балашихинском городском суде Игорь Копенкин.

Читать полностью

Новости