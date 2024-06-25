Российские солдаты задержали и таким образом спасли от украинских военнослужащих женщину-солдата Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Ларису Ходаковскую.



Об этом упоминается в Telegram-канале под названием "Работайте, братья".



Она пояснила, что служила в 111-й группе и выразила недовольство условиями, отметив недостаток еды и воды.



Когда одна из групп направляла военных на атаки "на бой", Ходаковская доложила об этом командованию, за что была сразу же наказана.



Женщина поведала, что пешком шла на позиции и получила несколько ранений, по ее словам, стреляли "свои", которых после этого на "своими" называть не может.



Солдаты Вооруженных Сил России пришли в нужный момент и предоставили медицинскую помощь. Женщина из ВСУ призналась, что когда она оказалась в российском плену, у нее "открылись глаза" на происходящее.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿