Российские военные атаковали скрытый арсенал в порту Черноморска в Одесской области, где скрывались британские наемники, по информации РИА Новости, полученной от координатора подполья из Николаева Сергея Лебедева.



По его данным, поступила информация о доставке боеприпасов в арсенал, куда недавно строго с секретностью были доставлены ракеты, но точное их название не удалось установить.



Атака произошла примерно в 4 утра по местному времени. Через 30-40 минут в сторону Румынии выдвинулась машина с сиренами, сообщили с места происшествия.



Из нарратива случившегося также стало известно, что пострадавших британцев подтвердили медицинские работники, которые их эвакуировали в сторону Румынии, как утверждает Лебедев, ссылаясь на один из источников в Одессе.



По его словам, порт был атакован и на прошлой неделе, однако в этот раз взрыв был значительным, с сильной детонацией, ощутимой даже в Одессе.



Ранее Министерство обороны России утверждало о том, что удары оперативно-тактическим комплексом "Искандер" уничтожили две пусковые установки ПЗРК "Пэтриот" и станцию радиолокационной разведки "Жираф" ВСУ в районе Южного Одесской области.



В ответ на атаки Вооруженных Сил Украины на гражданские объекты российские войска регулярно стреляют по позициям личного состава, техники и наемников, а также по важным объектам противника, таким как энергетические узлы, оборонные предприятия, военное управление и связь в Украине.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.

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