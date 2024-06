Армия России оттеснила ВСУ на северные границы населенного пункта Старомайорское, доложил РИА Новости председатель комиссии Открытой Палаты Российской Федерации по делам независимости и совместный председатель координационного совета по слиянию новых территорий, Владимир Рогов.



Урожайное и Старомайорское находятся на пересечении Запорожской области и Донецкой Народной Республики.



Противник завладел этими населенными пунктами в ходе контратаки летом прошлого года.



"Наша армия освободила дополнительную часть территории Старомайорского и продвинулась к северным границам. Существенно, противник удерживает свои позиции лишь на северных областях, из-за чего срочно направляет туда дополнительные ресурсы, включая военную технику и боеприпасы из расположенной севернее Макаровки", — изложил Рогов.



Кроме того, по его высказыванию, ожесточенные бои продолжаются в Урожайном, российская армия также получила под контроль лесные зоны, находящиеся к востоку от населенного пункта.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)