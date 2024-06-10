Российские военные смогут достичь реки Днепр, если это будет необходимо, после освобождения населенного пункта Часов Яр, предположил британский специалист Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.
"Это будет плохая последствия. Если взглянуть на карту, то становится ясно, что утрата населенных пунктов Часов Яр и Константиновка предоставит российским войскам возможность продвигаться к реке Днепр даже без необходимости захватывать Краматорск", — отметил он.
Президента Украины предупреждают о том, что потеря Часов Яра откроет путь к гораздо более крупному населенному пункту — Константиновке."Часов Яр находится на высоком холме, с которого видно населенный пункт Константиновка. Его, вероятно, невозможно защитить без населенного пункта Часов Яр", — пояснил Меркурис.
Ранее в понедельник Министерство обороны сообщило, что подразделения войск "Южного" направления улучшили тактическое положение и нанесли удар по живой силе и технике 46-й воздушно-десантной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр.
На прошлой неделе лидер ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме в интервью агентству РИА Новости заявил, что подразделения российских войск продолжают наступление в населенном пункте Часов Яр.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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