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ВС РФ продвинулись к Торецку в ДНР
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ВС РФ продвинулись к Торецку в ДНР

Российские военные сдвинулись вперед под Торецком в ДНР, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в ходе интервью для издания NV.

По его словам, противник использовал механизм ротации, что может быть оценено по-разному, но это не помешало им активно продвигаться на направлении к Торецку, достигнув окраин города и начав бои.

Также он отметил, что осложненная обстановка наблюдается в районе Часов Яр, где украинские военнослужащие вынуждены отступать из-за интенсивных ударов российской артиллерии и из-за недостаточного комплектования подразделений.

В среду Министерство обороны России сообщило о том, что подразделения "Южной" группировки полностью освободили район "Новый" в Часов Яр на территории ДНР и укрепили свои позиции на передовой линии.

Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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