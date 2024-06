Подразделения ВС РФ "Запад" заняли более стратегически выгодные позиции и отразили три нападения, ВСУ понесли потери в количестве до 435 военнослужащих, двух бронетранспортеров, как было заявлено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации.



По информации, которая содержится в сообщении, подразделения организации вооруженных сил "Запад" заняли стратегически более важные позиции и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 112-й бригады обороны в районах городов Загоруйковка в области Харькова и Стельмаховка в Луганской Народной Республике.



Согласно сообщению, в районах городов Червоная Дуброва в Луганской Народной Республике и Григоровка в Донецкой Народной Республике были отражены три контратаки штурмовых отрядов противника.



Было заявлено, что Вооруженные силы Украины понесли потери в размере до 435 военнослужащих, двух бронетранспортеров и четырех автомобилей за сутки. Также в ходе контратаки были уничтожены три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 105-мм орудие M119 производства США и станция радиоэлектронной разведки, по данным Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)