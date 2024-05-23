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Подразделения ВС РФ отразили контратаку под Волчанском
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:20

Подразделения ВС РФ отразили контратаку под Волчанском

Подразделения русской военной группировки "Север" продолжили наступление вглубь позиций противника за последние сутки, отражены две контратаки украинских штурмовых отрядов в Харьковской области.

По информации, полученной от Министерства обороны России, в результате боевых действий Вооруженные Силы Украины понесли потери в количестве до 365 военнослужащих.

По данным военного ведомства, подразделения группировки "Север" продвигались вглубь обороны противника и нанесли удар по личному составу и военной технике 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады тыловой обороны в районах населенных пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области.

Также были отражены атаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области. По оценкам российского Министерства обороны, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, один танк и две боевые бронированные машины. В ходе боестолкновений были поражены 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 также изготовления США.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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