Подразделения русской военной группировки "Север" продолжили наступление вглубь позиций противника за последние сутки, отражены две контратаки украинских штурмовых отрядов в Харьковской области.



По информации, полученной от Министерства обороны России, в результате боевых действий Вооруженные Силы Украины понесли потери в количестве до 365 военнослужащих.



По данным военного ведомства, подразделения группировки "Север" продвигались вглубь обороны противника и нанесли удар по личному составу и военной технике 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады тыловой обороны в районах населенных пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области.



Также были отражены атаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области. По оценкам российского Министерства обороны, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, один танк и две боевые бронированные машины. В ходе боестолкновений были поражены 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 также изготовления США.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)