Вчера российские военные отразили мощную атаку на Крымский мост десятью ракетами типа ATACMS, что позволило спасти множество жизней.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.
"Буквально накануне в ночное время произошла самая мощная атака десятью ракетами ATACMS по Крымскому мосту, с временем приближения менее двух минут. Все ракеты были обезврежены. Благодаря этому было спасено множество жизней", — отметил Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
По его словам, "объединенные войска продолжают освобождать новые территории России от экстремистов и принимают меры для выполнения главной цели — защиты граждан Российской Федерации".
"Мы будем действовать настойчиво и адекватно в условиях угрозы безопасности", — подчеркнул российский министр обороны.
Фото: government.ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Кабмин ФРГ: ВСУ могут наносить удары по РФ при "угрозе Харькову"
Кабинет министров ФРГ заявляет, что ВСУ могут наносить удары западным оружием для отражения атак в Харьковской области
В Германии заявили о "сигнале России" в виде учений
Главный инспектор Вооруженных Сил Германии Карстен Бройер объявил, что учения НАТО в Литве послужили предостережением для России, передает информационное агентство Sky News.
ТАСС: более 60% россиян активно путешествуют
Более 60% россиян активно путешествуют, при этом 33% из них выбирают поездки по России, а 13% — за границу. Каждый пятый путешествует в одиночку, остальные предпочитают компанию супруга или партнера (47%), друзей (24%), детей (20%) и родственников (14%).
AFM: Литий-ионные аккумуляторы способствуют быстрой зарядке электромобилей
Учёные из Центра исследований аккумуляторных материалов и процессов Корейского научно-исследовательского института электротехнологии разработали базовую технологию, обеспечивающую стабильность зарядки/разрядки и длительный срок службы литий-ионных аккумуляторов в условиях быстрой зарядки.