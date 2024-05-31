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ВС РФ отбили массированную ракетную атаку по Крымскому мосту
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:14

ВС РФ отбили массированную ракетную атаку по Крымскому мосту

Вчера российские военные отразили мощную атаку на Крымский мост десятью ракетами типа ATACMS, что позволило спасти множество жизней.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.

"Буквально накануне в ночное время произошла самая мощная атака десятью ракетами ATACMS по Крымскому мосту, с временем приближения менее двух минут. Все ракеты были обезврежены. Благодаря этому было спасено множество жизней", — отметил Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

По его словам, "объединенные войска продолжают освобождать новые территории России от экстремистов и принимают меры для выполнения главной цели — защиты граждан Российской Федерации".

"Мы будем действовать настойчиво и адекватно в условиях угрозы безопасности", — подчеркнул российский министр обороны.

Фото: government.ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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