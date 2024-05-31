Вчера российские военные отразили мощную атаку на Крымский мост десятью ракетами типа ATACMS, что позволило спасти множество жизней.



Об этом сообщил глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.



"Буквально накануне в ночное время произошла самая мощная атака десятью ракетами ATACMS по Крымскому мосту, с временем приближения менее двух минут. Все ракеты были обезврежены. Благодаря этому было спасено множество жизней", — отметил Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.



По его словам, "объединенные войска продолжают освобождать новые территории России от экстремистов и принимают меры для выполнения главной цели — защиты граждан Российской Федерации".



"Мы будем действовать настойчиво и адекватно в условиях угрозы безопасности", — подчеркнул российский министр обороны.

Фото: government.ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)