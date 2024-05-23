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МО РФ: Армия России освободила Андреевку в ДНР
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:09

МО РФ: Армия России освободила Андреевку в ДНР

МО: ВС РФ освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике.

Министерство обороны России сообщает об освобождении населенного пункта Андреевка в ДНР.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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