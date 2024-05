МО: ВС РФ освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)