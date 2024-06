Российские военные сумели ослабить ВСУ в Харьковском районе, заявил экс-полковник французской армии Бертран Дарра в интервью телеканалу LCI.



Экс-военный отметил, что российским войскам все-таки удалось достичь своей цели. В процессе наступления российские военные в районе Харькова смогли ослабить военные подразделения Украины и переместить их с других участков фронта, что позволило другим частям армии России также атаковать позиции Вооруженных Сил Украины.



Помимо этого, эвакуация из Харькова нарушила логистическую цепь украинских войск, что стало вызывать трудности для украинского правительства.



Согласно информации Министерства обороны России от восьмого июня, группировка "Запад" заняла более выгодные позиции, нанеся поражение 14-й, 63-й и 116-й механизированным бригадам ВСУ, а также 117-й бригаде территориальной обороны в районах сел Синьковка и Петропавловка Харьковской области.

В выходные Рамзан Кадыров, глава Чечни, заявил, что российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области.



В середине мая Владимир Путин пояснил, что Москва вынуждена устанавливать на Украине зону отчуждения из-за обстрелов территории России со стороны украинских Вооруженных Сил.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)