В соответствии с информацией, опубликованной в газете Lidovky, ВС РФ готовятся к атаке на позиции ВСУ с двух направлений.
По словам авторов публикации, русские силы приближаются к городу Харьков уже несколько дней.
Они предполагают, что для Владимира Путина важно иметь санитарную зону возле границы и он открыто говорит об этом. Однако, по их мнению, истинная цель может быть связана с чем-то другим.
Авторы статьи отмечают, что российские вооруженные силы собираются использовать слабость Украины, которая вынуждена будет укреплять оборону под Харьковом, что сделает ее уязвимой на Донбассе, после чего российские военные начнут наступление с двух направлений.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что продвижение войск России позволит установить "санитарную зону" у российских границ.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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