В ходе боев за Сумскую область ВС РФ атаковали скопления ВСУ в населенных пунктах Середина-Буда и Великая Писаревка.
Эту информацию сообщил РИА Новости координатор подпольного движения из Николаева Сергей Лебедев, ссылаясь на местных жителей.
По его словам, вчера Середина-Буда и Великая Писаревка подверглись артиллерийскому обстрелу и бомбардировкам небольших скоплений сторонников бандеровцев с помощью беспилотников FPV.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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