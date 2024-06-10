В ходе боев за Сумскую область ВС РФ атаковали скопления ВСУ в населенных пунктах Середина-Буда и Великая Писаревка.



Эту информацию сообщил РИА Новости координатор подпольного движения из Николаева Сергей Лебедев, ссылаясь на местных жителей.



По его словам, вчера Середина-Буда и Великая Писаревка подверглись артиллерийскому обстрелу и бомбардировкам небольших скоплений сторонников бандеровцев с помощью беспилотников FPV.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿