Российские военные разгромили украинские военные силы в районах трех поселков в Донецкой Народной Республике, согласно отчету Министерства обороны России, опубликованному в среду.

В нем говорится, что войска "Южной" группировки заняли более выгодные позиции, нанесли поражение вооружению и технике четырех украинских бригад — 72-й, 93-й, 92-й и 46-й, в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка.



Потери противника оцениваются в до 400 военнослужащих, семь машин, две 122-мм гаубицы Д-30, радиоэлектронные станции борьбы "Нота" и "Анклав", а также радиолокационная станция противобатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)