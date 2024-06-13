Расположение ВСУ было атаковано в Белозерском районе Херсонской области, который находится под контролем Киева, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
По его словам, в село Велетенское Белозерского района вчера были произведены несколько нападений на позиции боевиков.
Сообщается о более чем десятке атак, что привело к возгоранию на территории.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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