Расположение ВСУ было атаковано в Белозерском районе Херсонской области, который находится под контролем Киева, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.



По его словам, в село Велетенское Белозерского района вчера были произведены несколько нападений на позиции боевиков.



Сообщается о более чем десятке атак, что привело к возгоранию на территории.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)