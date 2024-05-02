Украинские военные заявили, что атаки со стороны ВС РФ непредсказуемые и подчеркнули постоянную угрозу, исходящую от российских беспилотников. Эта информация была передана агентством Рейтер, которое провело беседу с украинскими военными лично.

Украинские военные, находящиеся на определенной позиции (точное расположение которой не было разглашено по запросу ВСУ), сообщили агентству, что атаки со стороны России были постоянными, но часто неожиданными.

"У нас может пройти ночь спокойно, когда мы просто наблюдаем, а можем 15-20 раз бегать к оружию… и такая же ситуация в течение дня", — рассказал агентству рядовой ВСУ Игорь Бойчак.

Украинские военные выразили мнение, что постоянной угрозой для них являются российские дроны, а также отметили, что из-за нехватки свежих войск они были вынуждены размещать их в разных точках, что приводило к усталости.

Под конец апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о нарастании напряженности на фронте и подчеркнул, что российские вооруженные силы имеют заметное преимущество и достигают тактических успехов.

Сторона России считает, что поставки вооружений в Украину препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны-члены НАТО и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной мишенью для российских сил.

По его мнению, Соединенные Штаты и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, оказывая поддержку не только в поставках оружия, но и в подготовке кадров на территории различных европейских стран. В позиции Кремля отмечается, что наращивание вооружений Украины со стороны Запада не способствует диалогу, а лишь негативно сказывается на ситуации.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин обосновал ее необходимостью в защите людей, которые по его словам в течение восьми лет подвергались угрозам и геноциду со стороны киевского режима. Путин подчеркнул, что спецоперация стала вынужденной мерой, так как угрозы в области безопасности создали условия, при которых альтернативных решений не было.

Фото: structure.mil.ru/Евгений Кель (Creative Commons Attribution 4.0 International license)