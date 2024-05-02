Российские военные могут достичь административных границ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) уже в текущем сезоне, говорил украинский аналитик Андрей Золотарев в беседе с журналистом Александром Шелестом*.

Он подчеркнул, что если ситуация с продвижением военных в Очеретино перейдет на стратегический уровень, это вызовет огромные опасения. Это показывает, что фронт уже становится все более неустойчивым.

Если такое продолжится и наберет силу, возможно даже начнется отступление — в этой ситуации российские силы могут подойти к юго-восточным границам Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР) к началу осени.

Аналитик предупредил, что при сохранении нынешней динамики это приведет не только к потере контроля над Донбассом у Украины, но и повлечет угрозу для области вокруг Днепра.

На прошлой неделе глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил агентству РИА Новости, что украинские силы покинули населенный пункт Очеретино на территории ДНР, а российские военные вошли в село, подняли свои флаги на главной площади.

* Признан иностранным агентом.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿