Российские военные могут достичь административных границ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) уже в текущем сезоне, говорил украинский аналитик Андрей Золотарев в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Он подчеркнул, что если ситуация с продвижением военных в Очеретино перейдет на стратегический уровень, это вызовет огромные опасения. Это показывает, что фронт уже становится все более неустойчивым.
Если такое продолжится и наберет силу, возможно даже начнется отступление — в этой ситуации российские силы могут подойти к юго-восточным границам Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР) к началу осени.
Аналитик предупредил, что при сохранении нынешней динамики это приведет не только к потере контроля над Донбассом у Украины, но и повлечет угрозу для области вокруг Днепра.
На прошлой неделе глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил агентству РИА Новости, что украинские силы покинули населенный пункт Очеретино на территории ДНР, а российские военные вошли в село, подняли свои флаги на главной площади.
* Признан иностранным агентом.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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