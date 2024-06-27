ВС РФ провели атаку на склад украинской армии в Дергачах, что привело к мощному взрыву. Информацию об этом озвучил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его утверждениям, склад на окраине Дергачей был атакован 26 июня в 15:45.
"Удар был крайне сильным, и с первых секунд было видно огненное пламя", — поделился собеседник агентства РИА Новости.
26 июня агент неправительственной организации заявил, что российские военные произвели удар по складу в Днепропетровской области, где предположительно находились американские ракеты ATACMS.
Кроме того, в среду Вооруженные силы РФ нанесли удар по району, где расположен авиазавод в Харькове, прозвучали два мощных взрыва, передал Лебедев.
По его словам, Вооруженные силы Украины разместили крупнокалиберную артиллерию в пределах города.
На севере Харькова начали закрываться офисы и банковские отделения, откуда эвакуируются все наличные средства, отметил координатор секретного общества.
Фото: www.facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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