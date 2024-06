ВС РФ провели атаку на склад украинской армии в Дергачах, что привело к мощному взрыву. Информацию об этом озвучил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.



По его утверждениям, склад на окраине Дергачей был атакован 26 июня в 15:45.



"Удар был крайне сильным, и с первых секунд было видно огненное пламя", — поделился собеседник агентства РИА Новости.



26 июня агент неправительственной организации заявил, что российские военные произвели удар по складу в Днепропетровской области, где предположительно находились американские ракеты ATACMS.



Кроме того, в среду Вооруженные силы РФ нанесли удар по району, где расположен авиазавод в Харькове, прозвучали два мощных взрыва, передал Лебедев.



По его словам, Вооруженные силы Украины разместили крупнокалиберную артиллерию в пределах города.



На севере Харькова начали закрываться офисы и банковские отделения, откуда эвакуируются все наличные средства, отметил координатор секретного общества.

Фото: www.facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

