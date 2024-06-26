Новый комбо-набор карт для популярной криптоигры Hamster Kombat опубликовали в в мессенджере Telegram. Он будет действовать 26-27 июня.
Набор, который выпустили разработчики, будет включать карты: Security Audition, USDT on TON и X Network 10 Million. Первая — расположена в разделе PR & Team, а вторая и третья — в разделе Specials. Новый набор включает в себя следующие X Network 10 Million — это новая карта. Ее добавили в игру в честь получения 10 млн подписчиков аккаунтом Hamster Kombat в соцсети, пишет "СЭ".
Стоимость этой карты — 7000 баллов и по умолчанию прибавляет к показателю прибыли 400 HMSTR в час.
Набор карт обновляется ежедневно в 15:00.
Кстати, эксперты сомневаются, что на этой игре можно разбогатеть. Например, Владимир Смеркис, бывший глава Binance в СНГ, считает, что чем больше игроков в проекте, тем сложнее создателям будет справедливо распределить между ними токены.
Фото: Pravda.Ru/Елена Галабаева
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