Российские военные силы осуществляют наступление на Волчанск с разных направлений, как отметил десантник ВСУ из 82-й десантно-штурмовой бригады в интервью журналу Forbes.
В статье отмечается, что российские подразделения были развернуты по различным участкам, "размывая" линию фронта ВСУ и вынуждая украинские экипажи БТР Stryker вести круговой бой.
"Мы держали круговую оборону. Они наступали со всех сторон", — сказал один из десантников.
Издание отмечает, что данная тактика ВС РФ уже была использована для прорыва на других участках.
Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о контроле России над приблизительно 40% территории данного населенного пункта.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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