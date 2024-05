Российские военные силы осуществляют наступление на Волчанск с разных направлений, как отметил десантник ВСУ из 82-й десантно-штурмовой бригады в интервью журналу Forbes.



В статье отмечается, что российские подразделения были развернуты по различным участкам, "размывая" линию фронта ВСУ и вынуждая украинские экипажи БТР Stryker вести круговой бой.



"Мы держали круговую оборону. Они наступали со всех сторон", — сказал один из десантников.



Издание отмечает, что данная тактика ВС РФ уже была использована для прорыва на других участках.



Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о контроле России над приблизительно 40% территории данного населенного пункта.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)