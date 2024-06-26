В России продолжается борьба с последствиями вспышки ботулизма, затронувшей несколько регионов страны. По информации, предоставленной Алексеем Кузнецовым, помощником министра здравоохранения РФ, на данный момент в стационарах находятся 148 взрослых пациентов с симптомами этого опасного заболевания. Из них 44 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Несмотря на серьезность ситуации, наблюдается положительная динамика: 232 пациента, включая троих детей, уже выписаны из медицинских учреждений в связи с улучшением состояния здоровья. Кузнецов также заверил, что лечебные организации обеспечены необходимым количеством противоботулинической сыворотки и других медикаментов для оказания полноценной помощи пострадавшим.
Первые случаи заболевания были зафиксированы в середине июня в нескольких регионах России, включая Москву, Московскую область, Нижегородскую область и Казань. К сожалению, зарегистрирован один летальный исход: 24 июня скончался 21-летний житель Костромской области, заразившийся во время посещения родственников в Нижнем Новгороде.
Эпидемиологическое расследование, проведенное специалистами Роспотребнадзора, выявило источник заражения. Им оказалась фасоль, использованная в приготовлении салатов двумя компаниями: ООО "Локалкитчен" (бренд "Кухня на районе") и ООО "Гастропорт". Деятельность поставщиков и производителей опасной продукции приостановлена, а сама продукция изъята из оборота.
В связи с массовым отравлением Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования задержаны четверо подозреваемых. Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" также временно приостановлена.
Данный инцидент подчеркивает важность строгого контроля за качеством пищевой продукции и необходимость быстрого реагирования на подобные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Air Force Staff Sgt. Jeanette Copeland
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