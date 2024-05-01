Российские военные за последние 24 часа нанесли огневое поражение штабу оперативного командования Вооруженных Сил Украины "Юг", объявило в среду Министерство Обороны Российской Федерации в своем ежедневном отчете.

В документе военного ведомства говорится о том, что были разгромлены штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также уничтожена живая сила и техника противника в 112 районах.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)