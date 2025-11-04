Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Остаток сверхновой Кассиопея А
Остаток сверхновой Кассиопея А
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 9:58

Вселенная когда-то была теплее кофейни: как астрономы нашли следы космического тепла

Учёные измерили температуру Вселенной семь миллиардов лет назад — Тацуя Котани

Астрономам удалось буквально "заглянуть в прошлое" нашей Вселенной и измерить её температуру в тот момент, когда Солнечной системы ещё не существовало. Это открытие подтвердило ключевой постулат теории Большого взрыва - постепенное остывание космоса по мере его расширения.

Как учёным удалось измерить температуру древней Вселенной

Международная группа исследователей проанализировала свет далёкого квазара, который преодолел 7 миллиардов лет пути, прежде чем достичь Земли. Квазары — это активные ядра древних галактик, излучающие мощные пучки света, которые становятся своеобразными "маяками" для астрономов.

Когда этот свет проходил через межгалактическое пространство, он взаимодействовал с реликтовым излучением - слабым послесвечением Большого взрыва, пронизывающим весь космос. Используя данные радиотелескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили, учёные измерили температуру этого излучения, зафиксировав значение 5,13 К (-268 °C).

Это почти вдвое выше, чем сегодняшняя температура 2,7 К (-270,45 °C), что полностью соответствует расчётам стандартной космологической модели.

"Это подобно обнаружению космических "луж" после предсказанного "дождя". Каждое такое подтверждение укрепляет доверие к нашей космологической модели", — отметил ведущий автор исследования Тацуя Котани.

Сравнение: как охлаждалась Вселенная

Эпоха Примерный возраст Вселенной Температура (К) Комментарий
После Большого взрыва (380 тыс. лет) 0,00038 млрд лет ~3000 Формирование реликтового излучения
7 млрд лет назад ~6,8 млрд лет 5,13 Космос уже расширился, но был вдвое теплее
Настоящее время 13,8 млрд лет 2,7 Современное значение реликтового фона

Почему это открытие так важно

Реликтовое излучение — своего рода "эхо" Большого взрыва, сохранившее отпечаток ранней Вселенной. Его температура постепенно снижается по мере расширения пространства, и эта зависимость предсказана уравнениями космологии. До сих пор существовали только данные о самых ранних этапах и о нынешнем состоянии, но промежуточных измерений не хватало.

Новое исследование заполнило пробел - это первое столь точное измерение для эпохи 7 миллиардов лет назад. Оно показало, что Вселенная действительно остывает в строгом соответствии с теорией.

Советы шаг за шагом: как проводятся такие измерения

  1. Выбор объекта. Учёные находят далёкий квазар, чьё излучение прошло через облако газа.

  2. Сбор данных. С помощью радиотелескопов фиксируют спектр — распределение энергии по частотам.

  3. Поиск сигнала. Анализируют линии поглощения — "отпечатки" взаимодействия с реликтовым излучением.

  4. Расчёт температуры. По смещению этих линий определяют, насколько горячим было излучение миллиарды лет назад.

  5. Сравнение с моделями. Проверяют, совпадает ли полученный результат с предсказаниями теории расширяющейся Вселенной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: измерять только по оптическому спектру.
    Последствие: искажения из-за поглощения света пылью.
    Альтернатива: использовать миллиметровые диапазоны ALMA для высокой точности.

  2. Ошибка: анализировать одиночный объект.
    Последствие: риск статистической ошибки.
    Альтернатива: наблюдать несколько квазаров в разных направлениях.

  3. Ошибка: не учитывать влияние межгалактического газа.
    Последствие: неправильная интерпретация температуры.
    Альтернатива: корректировать данные с учётом плотности среды.

А что если теория Большого взрыва неверна?

Если бы измерения не совпали с предсказаниями, это поставило бы под сомнение фундаментальные основы космологии. Однако результаты полностью подтвердили: чем старше Вселенная, тем холоднее она становится. Это одно из главных следствий теории Большого взрыва, описывающей происхождение и развитие космоса в течение 13,8 миллиардов лет.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает космологическую модель Измерения возможны только по немногим объектам
Повышает точность оценки возраста Вселенной Требует сложнейших приборов и длительного анализа
Расширяет понимание эволюции космоса Не отвечает на вопрос, что было "до" Большого взрыва
Демонстрирует потенциал телескопа ALMA Дороговизна и ограниченность наблюдательных площадок

FAQ

Что такое реликтовое излучение?
Это слабое электромагнитное "эхо" Большого взрыва, оставшееся с момента, когда Вселенная стала прозрачной для света.

Почему Вселенная остывает?
Потому что по мере расширения космоса энергия фотонов уменьшается, а температура снижается пропорционально.

Можно ли наблюдать такие измерения с Земли?
Да, но только с помощью радиотелескопов, работающих в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, как ALMA.

Мифы и правда

  1. Миф: температура космоса одинакова везде.
    Правда: она слегка колеблется, и именно эти колебания помогают изучать структуру Вселенной.

  2. Миф: реликтовое излучение открыли недавно.
    Правда: его случайно обнаружили в 1965 году инженеры Пензиас и Вильсон, получив за это Нобелевскую премию.

  3. Миф: ALMA видит только планеты.
    Правда: телескоп фиксирует миллиметровые волны, что делает его идеальным инструментом для исследования далёких галактик и квазаров.

Исторический контекст

Теория Большого взрыва была сформулирована в первой половине XX века. Её подтверждением стало открытие реликтового излучения в 1965 году. С тех пор учёные стремились измерить, как именно менялась температура космоса. Технологии ALMA впервые позволили сделать это с погрешностью всего 0,06 К, что стало самым точным измерением за всю историю астрономии.

Три интересных факта

  1. Свет, использованный в исследовании, начал свой путь, когда Солнечной системы ещё не было.

  2. Разница между температурой древней и современной Вселенной подтверждает уравнение Хаббла о расширении пространства.

  3. ALMA расположен на высоте 5000 метров в пустыне Атакама — это одно из самых сухих мест на Земле, идеально подходящее для радионаблюдений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ITGC: Учёные оценили влияние подводных течений на таяние шельфовых ледников сегодня в 1:27
Антарктиде нашли неожиданные признаки ускоренного таяния ледников

Исследования с использованием подводных аппаратов раскрывают новые детали таяния шельфовых ледников Антарктиды, меняя наши представления о климатических изменениях.

Читать полностью » Спикер NASA: сбои в работе серверов остановили обновления по проекту 3I/ATLAS сегодня в 0:26
Пока NASA молчало, Индия стала центром наблюдений за загадочным объектом

Как Индия стала центром наблюдений за межзвёздным объектом 3I/ATLAS, когда другие обсерватории оказались в затруднении? Узнайте, что стояло за этим успехом.

Читать полностью » Пиготт: костный фрагмент из стоянки Староселье в Крыму принадлежит неандертальцу возрастом 45-46 тысяч лет вчера в 23:36
Неандертальцы не сидели на месте: крымский подросток оказался родственником алтайских охотников

Ученые исследовали костный фрагмент из крымской стоянки Староселье и сделали неожиданное генетическое открытие о связях неандертальцев.

Читать полностью » INNOVENT: меч из погребального инвентаря Йенского университета принадлежал оружейнику Клемесу Штаму вчера в 23:33
Меч, который пережил века и войну: под коррозией нашли следы элитного оружейника XVI века

Немецкие ученые с помощью современных технологий прочитали надпись на проржавевшем мече XVI века. Чье имя скрывалось под слоем коррозии?

Читать полностью » Фест: в Саксонии обнаружена древнейшая монета региона: золотой статер кельтов возрастом 2200 лет вчера в 22:30
Монета, которая старше предыдущего рекорда на 200 лет: как она меняет карту древних торговых маршрутов

В Саксонии нашли золотую монету возрастом 2200 лет. Как кельтский артефакт оказался за сотни километров от мест обитания этого народа?

Читать полностью » Сато: смешение Дзёмон и камчатцев произошло 2250 лет назад на острове Ребун вчера в 22:27
Древняя женщина с японского острова раскрыла тайну: её предки смешались 2250 лет назад

Генетическое исследование женщины с японского острова раскрыло удивительную историю ее предков. Кем были древние жители Охотского моря?

Читать полностью » Сайзмор: в марсианской мерзлоте возможны расколы, поддерживающие до 5% жидкой воды вчера в 21:12
Марс таит секреты под ногами: учёные нашли сеть каналов, где вода течёт, несмотря на лютый мороз

Ученые считают, что под поверхностью Марса может существовать сеть микроскопических каналов, заполненных соленой водой. В этих убежищах hypothetically способны выживать микроорганизмы.

Читать полностью » Кето: комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом с антихвостом, направленным к Солнцу вчера в 21:09
Корень зла в космосе: почему антихвост 3I/ATLAS заставляет пересмотреть все о межзвездных гостях

Межзвездная комета 3I/ATLAS продемонстрировала уникальное поведение — у нее появился антихвост, направленный к Солнцу. Ученые нашли объяснение этому редкому явлению.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Третий уик-энд "Черного телефона 2" стал самым слабым за год с кассой 7,6 млн долларов — Deadline
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Вареникина объяснила, почему строгие диеты не помогают похудеть
Питомцы
Ихтиологи: перекорм — основная причина болезней аквариумных рыб
Садоводство
Учёные: зимой кактусы замедляют рост и нуждаются в прохладе и свете
Авто и мото
Госдума напомнила: за езду на летней резине зимой предусмотрен штраф 500 рублей
УрФО
В Перми с 2026 года вырастет стоимость патента для иностранных работников
Красота и здоровье
Двухчасовая ходьба ежедневно продлевает жизнь на одиннадцать лет — Зухра Павлова
Еда
Чернослив добавляет сладкий акцент в слоеный салат с курицей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet