Все отказываются от молочного — а зря: один продукт можно есть даже при непереносимости

Молочные продукты часто исключаются из рациона людей, страдающих непереносимостью лактозы, однако не все из них одинаково влияют на организм. По словам нутрициолога и диетолога Екатерины Григорович, даже тем, кто не переносит молочный сахар, не обязательно полностью отказываться от всего молочного. Есть один продукт, который безопасен при умеренном употреблении — это сливочное масло.

Почему сливочное масло безопасно при непереносимости лактозы

В отличие от молока, творога или кефира, сливочное масло содержит лишь следовые количества лактозы. Большая часть молочного сахара удаляется в процессе сбивания сливок и последующего отделения жидкости.

"В сливочном масле есть лишь следы лактозы. Умеренное употребление масла не вызовет негативных последствий", — пояснила нутрициолог Екатерина Григорович.

Таким образом, небольшое количество масла — например, намазанного на хлеб или добавленного в кашу, — не вызывает вздутия, болей в животе или других неприятных симптомов, которые сопровождают непереносимость лактозы.

Тем не менее специалист подчёркивает, что людям с аллергией на молочный белок, а не просто с непереносимостью лактозы, стоит полностью исключить масло из рациона.

"Однако аллергикам лучше избегать масла в рационе", — добавила Григорович.

Сравнение

Продукт Содержание лактозы (г на 100 г) Подходит при непереносимости Особенности Молоко цельное 4,7 Нет Высокое содержание молочного сахара Сыр твёрдый 0,1-0,5 Да При длительном созревании лактоза разрушается Йогурт натуральный 3,5-4,0 Частично Молочнокислые бактерии снижают уровень лактозы Сливочное масло 0,1 Да Содержит следовые количества лактозы Топлёное масло (ги) 0 Да Полностью очищено от лактозы и белков

Польза сливочного масла

Помимо того, что сливочное масло безопасно при умеренном употреблении, оно обладает рядом полезных свойств:

Источник триптофана. Эта аминокислота способствует выработке серотонина, гормона удовольствия и эмоционального равновесия.

Регулирует аппетит. По словам специалиста, небольшое количество масла в рационе помогает снизить тягу к сладкому и предотвращает переедание.

Поддерживает обмен веществ. Сливочное масло содержит жирорастворимые витамины — A, D, E и K, которые необходимы для здоровья кожи, глаз и костей.

Обеспечивает энергию. Натуральные насыщенные жиры служат важным источником топлива для организма, особенно при низкоуглеводных диетах.

Советы шаг за шагом

Выбирайте натуральное масло. На упаковке должно быть указано содержание жира не менее 82%. Маргарины и спреды не подходят. Следите за порцией. Безопасное количество — до 10-20 г в день, что соответствует одной чайной ложке. Добавляйте масло к готовым блюдам. Лучше не жарить на нём, чтобы сохранить полезные вещества. Попробуйте топлёное масло (ги). В нём нет лактозы и белков, поэтому оно идеально подходит для людей с непереносимостью молочных продуктов. Не сочетайте с тяжёлой пищей. Масло лучше усваивается с кашами, овощами или цельнозерновым хлебом.

Ошибка-последствия-альтернатива

Ошибка: полностью исключить все молочные продукты.

Последствие: дефицит кальция и витаминов A и D.

Альтернатива: оставить в рационе сливочное или топлёное масло. Ошибка: использовать заменители масла (спреды).

Последствие: поступление трансжиров, повышающих уровень холестерина.

Альтернатива: выбирать только натуральное сливочное масло. Ошибка: превышать норму употребления.

Последствие: риск набора веса и повышения уровня липидов в крови.

Альтернатива: ограничиться чайной ложкой в день.

А что если…

А что если человек полностью исключил лактозу из рациона, но хочет вернуть часть молочных продуктов? В этом случае можно начать именно со сливочного масла или топлёного масла (ги) — они безопасны и редко вызывают неприятные симптомы. Постепенно можно добавлять небольшие порции твёрдого сыра или йогурта без добавок, чтобы наблюдать за реакцией организма.

А что если заменить масло растительными аналогами? Кокосовое и оливковое масла не содержат лактозы, но отличаются по составу жирных кислот. Поэтому полностью исключать сливочное масло не стоит — оно уникально по сочетанию насыщенных и короткоцепочечных жиров.

Плюсы и минусы

Показатель Плюсы Минусы Сливочное масло Безопасно при умеренном употреблении, содержит витамины A, D, E Калорийное, не подходит аллергикам Топлёное масло (ги) Не содержит лактозы и белков Потеря части витаминов при нагревании Спреды и маргарины Дешевле Содержат трансжиры, вредные для сердца

FAQ

Можно ли людям с непереносимостью лактозы есть сливочное масло?

Да, в небольших количествах. Оно содержит лишь следовые количества лактозы.

Какое масло полностью безопасно?

Топлёное масло (ги) — в нём нет ни лактозы, ни молочного белка.

Можно ли жарить на сливочном масле?

Лучше использовать его для готовых блюд — при сильном нагреве теряются полезные вещества.

Почему масло снижает тягу к сладкому?

Благодаря триптофану, который повышает уровень серотонина и стабилизирует аппетит.

Полезно ли масло для кожи и волос?

Да, содержащиеся в нём витамины A и E способствуют улучшению состояния кожи и укреплению волос.

Мифы и правда

Миф: людям с непереносимостью лактозы нельзя есть никакие молочные продукты.

Правда: сливочное и топлёное масло безопасны, так как содержат минимум лактозы. Миф: сливочное масло повышает холестерин всегда.

Правда: при умеренном употреблении оно не вредит сосудам, а поддерживает обмен веществ. Миф: растительные масла полностью заменяют сливочное.

Правда: по составу аминокислот и витаминов животное масло уникально.

Исторический контекст

Сливочное масло известно человечеству более 4000 лет. Первые упоминания о нём встречаются у шумеров и древних индийцев. В Европе масло долго считалось деликатесом и символом достатка. С развитием технологий переработки молока оно стало повседневным продуктом. Сегодня масло рассматривается не только как источник энергии, но и как важный элемент сбалансированного питания — особенно при умеренном употреблении.

Три интересных факта