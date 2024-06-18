В Рязанской области произошло крупное ДТП, унесшее жизни восьми человек. Прокуратура региона сообщила, что на 273-м километре трассы М-5 "Урал" в Шиловском районе столкнулись сразу четыре транспортных средства. В результате аварии восемь человек погибли на месте, а 13 получили различные травмы. Среди пострадавших — трое детей.

На место происшествия незамедлительно выехали прокурор Шиловского района и заместитель прокурора области. По предварительной информации, в столкновении участвовали микроавтобус, легковой автомобиль и два грузовика.

Полиция начала расследование обстоятельств аварии. По факту ДТП со смертельным исходом было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до семи лет.

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