Игры в песочнице могут нести опасность. Главная причина - паразиты, которых дети легко подхватывают из-за грязного песка. На вопросы ответил Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета. Как сообщил Лукашев, дети и родители вполне подвержены заражению токсокарами.

- Одни из самых распространенных паразитов в России являются токсокары - это аскариды кошек и собак. Из домашних животных заражено до 30%, а бродячее животное - до 90% в разных регионах. У человека токсокары не могут вызывать полноценную инфекцию и после того, как человек проглатывает яйца токсокар, - подчеркнул эксперт.

Также он подтвердил, что эта проблема особенно актуальна для детей меньше пяти лет. Они пока еще не знают, что такое гигиена и тянут в рот все, что подняли с земли. Особенно опасны стихийные песочницы, за которыми никто не ухаживает. В детских садах, на огороженных песочницах, риск заразиться гораздо меньше. Паразиты, попавшие в организм, могут наносить слабый вред, но он все равно повлияет на общее качество здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org/Waerth at the Dutch Wikipedia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)