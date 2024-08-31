Бывший вратарь сборной РФ Крицюк перешёл в "Тюмень"

Экс-вратарь "Зенита" Крицюк будет выступать за "Тюмень"

Новым голкипером клуба "Тюмень" стал экс-вратарь сборной РФ и санкт-петербургского "Зенита" Станислав Крицюк.

На какой период он перешел в клуб, пока неизвестно.

Последней командой 33-летнего Крицюка была португальская "Жил Висенте". Ее ворота россиянин защищал два года. Крицюк ранее играл за тольяттинскую "Академию", португальские "Брагу", "Риу Аве" и "Белененсеш", "Краснодар" и "Зенит", пишет РБК Спорт.

Два раза ему удалось выступить в составе национальной сборной в 2016 году.

Кстати, клуб "Тюмень" в этом сезоне после семи туров находится на 16-й строчке, набрав всего пять очков.

Фото: commons. wikimedia.org/Little Savage (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).