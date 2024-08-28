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Голкипер Мамардашвили вошёл в список 10 самых дорогих вратарей
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Грузинский голкипер вошёлв топ-10 самых дорогих вратарей в истории футбола

Голкипер Мамардашвили вошёл в список 10 самых дорогих вратарей

Одним из самых дорогих вратарей в истории футбола стал грузинский голкипер Георгий Мамардашвили. Он вошёл в топ-10.

Клуб "Ливерпуль" купил грузинского вратаря у "Валенсии" за €30 миллионов, пишет РБК Спорт.

Самым дорогостоящим трансфером голкипера в истории футбола по-прежнему является переход испанского футболиста Кепы Аррисабалаги из "Атлетика" в "Челси". Вратаря купили за €80 миллионов в шесть лет назад.

Фото: commons. wikimedia.org/Little Savage (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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