Грузинский голкипер вошёлв топ-10 самых дорогих вратарей в истории футбола

Одним из самых дорогих вратарей в истории футбола стал грузинский голкипер Георгий Мамардашвили. Он вошёл в топ-10.



Клуб "Ливерпуль" купил грузинского вратаря у "Валенсии" за €30 миллионов, пишет РБК Спорт.



Самым дорогостоящим трансфером голкипера в истории футбола по-прежнему является переход испанского футболиста Кепы Аррисабалаги из "Атлетика" в "Челси". Вратаря купили за €80 миллионов в шесть лет назад.

Фото: commons. wikimedia.org/Little Savage (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).