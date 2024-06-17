Противники Российской Федерации передают киевскому режиму финансы, вооружение и разведывательную информацию, мотивируя его применять оружие для атак на Россию, подчеркнул глава РФ Владимир Путин в статье, опубликованной в газете "Нодон синмун".
С другой стороны, противники России продолжают поставлять неонацистскому киевскому режиму средства, вооружение и разведывательные сведения, поддерживая и поощряя его использовать современное западное вооружение и технику для нападений на территорию России.
Как правило, такие атаки направлены против мирных объектов. Они даже грозят выставить на Украину свои воинские подразделения, подчеркивает Путин.
Фото: www.flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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