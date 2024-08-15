В США задержаны наркодиллеры и врач, привозившие кетамин актеру Мэттью Перри

В США полиция задержала под стражу медработника и несколько наркодилеров, которые, вероятнее всего, доставляли кетамин известному актеру Мэттью Перри. Их поймали в рамках дела о его смерти. Об этом пишет портал TMZ.
"По меньшей мере задержан один врач и несколько наркодилеров, которые помогли с... доставкой кетамина Перри", - приводит информацию портала РИА Новости.
У подозреваемых в причастности к смерти актера забрали технические устройства, чтобы узнать, кто именно из них поставлял актеру вещество. В полученной переписке Перри обсуждал пути доставки и стоимость покупаемого им наркотичесткого вещества.
Мэттью Перри под присмотром врачей получал кетамин для лечения депрессии и тревожного расстройства. Но он умер спустя полторы недели после посещения им курса терапии, где он нелегально покупал кетамин. Дозировку, которую обнаружили в его организме в день смерти, была сопоставима с применяемой для общей анестезии.
Напоминим, что Перри скончался на 55 году жизни.
Фото: commons.wikimedia.org/SimmeD (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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