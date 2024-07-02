Врачи с начала осени 2024 года смогут решать, какое лечение требуется пациенту со злокачественными опухолями, выходя за рамки установленной инструкции, при условии, что необходимые действия уже были проделаны, но безуспешно. Об этом информировал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Андрей Каприн сообщил о введении некоторых изменений в систему лечения пациентов, у которых было обнаружено новообразование, обусловленное патологическим ростом клеток. Специалист заявил, что с начала осени будет действовать правило о том, что если пациент проделал все необходимые для успешного результата действия, однако он не смог избавиться от онкологического заболевания, доктор может выйти за рамки общепринятого порядка процедур. Таким образом, специалист сможет назначить больному лечение по своему усмотрению, которое не зафиксировано в установленной схеме.

Академик Ран сообщил, что данное нововведение играет большую роль для врачей. Также, по словам эксперта, в лечении можно будет применять метод лечения опухолевых и неопухолевых патологий, более известный как радионуклидная терапия, в которой будет задействован РФП, который собирается в патологическом очаге и уничтожает опухолевые клетки, выпуская ионизирующее излучение с коротким пробегом.

Фото: Flickr / Alex Proimos (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)