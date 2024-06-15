Врачи начали собирать сведения для постановки диагноза в социальных сетях. Отныне аккаунты пациентов будут проверяться на выявление отклонений, информировал в беседе с РИА Новости на мероприятии ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ Healthnet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.
Сергей Чудаков разъяснил, что в наши дни в медицине используется современный подход к поиску информации о пациенте. По его мнению, человек, страдающий от какого-то недуга, будет демонстрировать это своим поведением в открытом доступе, даже не подозревая, что это может послужить ценной информацией для специалистов. Сергей Чудаков объясняет, что если пациента что-то тревожит, то это вполне можно заметить по его раздражённости в Интернете. Некоторые из больных даже публикуют посты о своём плохом самочувствии или репостят записи, которые не содержат позитивную информацию.
По мнению Сергея Чудакова, такие люди склоны искать данные, спрашивать советы у группы, в которую входят, в социальных сетях. Помимо этого, есть вероятность, что человек начнёт пробовать заниматься самолечением и самостоятельно покупать медицинские препараты, а порой и прибегать к народным средствам.
После анализа профиля пациента в социальных сетях нередко получается сделать грамотные диагнозы. Однако эксперт отметил, что на территории России такой метод пока ещё не сильно востребован и только начинает развиваться. Те врачи, которые причастны к Национальной технологической инициативе, применяют этот способ анализирования пациента.
Фото: Flickr / r. nial bradshaw (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Финляндия направит РФ ноту из-за нарушения воздушных границ
Глава МО Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна направит ноту Москве из-за предполагаемого нарушения самолётами ВКС России воздушного пространства.
G7 потребовала от России компенсации в пользу Украины в размере $486 млрд.
"Большая семерка" (G7) подсчитала, что Россия нанесла Украине ущерб в результате военной операции в размере $486 млрд. Также страны G7 пообещали предоставить Киеву кредиты на сумму около $50 млрд до конца 2024 года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Это следует из совместного заявления лидеров G7, принятого по итогам саммита в Италии.
Тренер Симкин: долгое сидение за рулем может вызвать нарушения здоровья у мужчин
Фитнес-тренер и мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин объяснил, что долгое сидение за рулем может привести к нарушению кровообращения и здоровья, включая проблемы, известные как "мужская слабость".
Психолог Леонова: Дети-блогеры задают современные тренды
Среди детей большую популярность набирают блогеры, которые показывают свою красивую жизнь, различные лайфхаки и путешествия. Психолог рассказала, стоит ли давать смотреть такие ролики?