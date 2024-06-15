Врачи начали собирать сведения для постановки диагноза в социальных сетях. Отныне аккаунты пациентов будут проверяться на выявление отклонений, информировал в беседе с РИА Новости на мероприятии ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ Healthnet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

Сергей Чудаков разъяснил, что в наши дни в медицине используется современный подход к поиску информации о пациенте. По его мнению, человек, страдающий от какого-то недуга, будет демонстрировать это своим поведением в открытом доступе, даже не подозревая, что это может послужить ценной информацией для специалистов. Сергей Чудаков объясняет, что если пациента что-то тревожит, то это вполне можно заметить по его раздражённости в Интернете. Некоторые из больных даже публикуют посты о своём плохом самочувствии или репостят записи, которые не содержат позитивную информацию.

По мнению Сергея Чудакова, такие люди склоны искать данные, спрашивать советы у группы, в которую входят, в социальных сетях. Помимо этого, есть вероятность, что человек начнёт пробовать заниматься самолечением и самостоятельно покупать медицинские препараты, а порой и прибегать к народным средствам.

После анализа профиля пациента в социальных сетях нередко получается сделать грамотные диагнозы. Однако эксперт отметил, что на территории России такой метод пока ещё не сильно востребован и только начинает развиваться. Те врачи, которые причастны к Национальной технологической инициативе, применяют этот способ анализирования пациента.

Фото: Flickr / r. nial bradshaw (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)