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Врач отметила грецкие орехи среди самых полезных
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:07

Врач отметила грецкие орехи среди самых полезных

Орехи отличаются по химическому составу и оказывают разнообразное воздействие на организм. Диетолог, специалист по питанию и фитотерапии Анжелика Дюваль рассказала, что наиболее благотворно влияют на организм грецкие и кедровые орехи.

По словам специалиста, предпочтение следует отдавать грецким и кедровым орехам из-за их обильного содержания полезных веществ. Кедровые орехи, согласно ей, входят в число топ-20 продуктов, приносящих наибольшую пользу здоровью благодаря высокому содержанию жиров. Иногда она рекомендует их пациентам в качестве дополнительного продукта для решения определенных проблем, как сообщает радио Sputnik.

Тем не менее орехи являются калорийным и трудноперевариваемым продуктом. Их употребление не рекомендуется при заболеваниях желудка и кишечника. Рекомендуемую суточную норму для здорового человека можно определить по одной горсти. Специалист советует не злоупотреблять орехами ежедневно, так как это может привести к набору лишних килограммов. Она также предупредила об особой осторожности при употреблении кешью, поскольку данный орех относится к бобовым, что часто приводит к повышенной газообразованию в кишечнике.

Фото: commons.wikimedia.org/F Ceragioli (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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