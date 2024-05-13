Орехи отличаются по химическому составу и оказывают разнообразное воздействие на организм. Диетолог, специалист по питанию и фитотерапии Анжелика Дюваль рассказала, что наиболее благотворно влияют на организм грецкие и кедровые орехи.
По словам специалиста, предпочтение следует отдавать грецким и кедровым орехам из-за их обильного содержания полезных веществ. Кедровые орехи, согласно ей, входят в число топ-20 продуктов, приносящих наибольшую пользу здоровью благодаря высокому содержанию жиров. Иногда она рекомендует их пациентам в качестве дополнительного продукта для решения определенных проблем, как сообщает радио Sputnik.
Тем не менее орехи являются калорийным и трудноперевариваемым продуктом. Их употребление не рекомендуется при заболеваниях желудка и кишечника. Рекомендуемую суточную норму для здорового человека можно определить по одной горсти. Специалист советует не злоупотреблять орехами ежедневно, так как это может привести к набору лишних килограммов. Она также предупредила об особой осторожности при употреблении кешью, поскольку данный орех относится к бобовым, что часто приводит к повышенной газообразованию в кишечнике.
Фото: commons.wikimedia.org/F Ceragioli (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Германия выступает против создания бесполетной зоны над Украиной
Германия отвергла предложение членов Альянса НАТО создать бесполетную зону над Украиной.
Дворник в Киеве сделал из флага Украины мусорный пакет
В столице Украины работник коммунальной службы использовал национальный флаг для изготовления сумки для мусора. Об этом информирует телеканал ТСН через свой канал в Telegram.
За изменение или сокрытие автомобильных регистрационных номеров будут штрафовать и лишать прав
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об административной ответственности за изменение или другие манипуляции с регистрационными номерами автомобилей, мешающими проведению их идентификации.
Яна Поплавская: Меня воротит от таких персонажей, как Киркоров и Ревва
Советская и российская актриса Яна Поплавская выступила с критикой телешоу "Звезды", транслируемого каналом НТВ. Актриса в личном Telegram-канале написала целый пост, посвященный выпуску передачи, в котором написала, что ее воротит и тошнит от поведения Филиппа Киркорова и Александра Реввы.